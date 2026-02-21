LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | l’Italia si gioca tutto per arrivare a 30

Il Comitato Olimpico ha annunciato che l’Italia punta a conquistare 30 medaglie ai Giochi di Milano Cortina 2026. La competizione si avvicina e gli atleti italiani si preparano a dare il massimo nelle discipline invernali. Durante le gare, si prevedono sfide emozionanti tra le nazioni più forti del mondo. I tifosi italiani seguono con attenzione ogni risultato, sperando di vedere presto le medaglie colorate sul podio. La giornata si apre con molte attese e sorprese.

