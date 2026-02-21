LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | l’Italia aggancia 10 ori e 30 medaglie

L’Italia ha conquistato 10 medaglie d’oro e 30 complessive alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie alle prestazioni degli atleti italiani nelle discipline invernali. La competizione si intensifica con le prove di sci e snowboard, che vedono gli atleti azzurri sfidarsi per migliorare il proprio piazzamento. La giornata si prospetta ricca di emozioni, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni risultato che potrebbe cambiare la classifica generale. La lotta per il medagliere entra nel vivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 21 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 21 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.