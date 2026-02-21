LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | inizio difficile con Baumgartner e Deromedis

Da oasport.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo giorno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si apre con problemi per alcuni atleti, tra cui Baumgartner e Deromedis, che non riescono a partire come previsto. La competizione inizia sotto una leggera pioggia, complicando le prove sulla neve. I team cercano di adattarsi alle condizioni meteo, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli eventi. La giornata si prospetta ricca di sorprese e di sfide per gli atleti coinvolti. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

live olimpiadi milano cortina 2026 liveblog 21 febbraio in diretta inizio difficile con baumgartner e deromedis
© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: inizio difficile con Baumgartner e Deromedis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 21 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 21 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: si comincia con Baumgartner e Deromedis!Oggi, durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, si sono aperti gli eventi con le discipline di sci alpino e biathlon.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: Baumgartner è sesto nel bobOggi, Baumgartner si piazza sesto nel bob, portando entusiasmo tra gli spettatori.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Tutte le gare in diretta su Eurosport

Video Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Tutte le gare in diretta su Eurosport ???
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026 in diretta. Oro nell’inseguimento a squadre uomini del pattinaggio, battuti gli Usa; Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Olimpiadi, pattinaggio: oro nell'inseguimento a squadre maschile; LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: Arianna Fontana ARGENTO! E' l'italiana più medagliata ai Giochi!.

live olimpiadi milano cortinaLIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: bronzo staffetta maschile, Fontana quintaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it

Diretta Milano Cortina Olimpiadi 21 febbraio LIVE: 50km, Pellegrino è out sfuma la prima chance di medagliaNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica di sabato 20 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it