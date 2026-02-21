LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | inizio difficile con Baumgartner e Deromedis

Il primo giorno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si apre con problemi per alcuni atleti, tra cui Baumgartner e Deromedis, che non riescono a partire come previsto. La competizione inizia sotto una leggera pioggia, complicando le prove sulla neve. I team cercano di adattarsi alle condizioni meteo, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli eventi. La giornata si prospetta ricca di sorprese e di sfide per gli atleti coinvolti. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 21 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 21 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: si comincia con Baumgartner e Deromedis!Oggi, durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, si sono aperti gli eventi con le discipline di sci alpino e biathlon.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: Baumgartner è sesto nel bobOggi, Baumgartner si piazza sesto nel bob, portando entusiasmo tra gli spettatori.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Tutte le gare in diretta su Eurosport

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.