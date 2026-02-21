LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | inizio difficile con Baumgartner e Deromedis
Il primo giorno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si apre con problemi per alcuni atleti, tra cui Baumgartner e Deromedis, che non riescono a partire come previsto. La competizione inizia sotto una leggera pioggia, complicando le prove sulla neve. I team cercano di adattarsi alle condizioni meteo, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli eventi. La giornata si prospetta ricca di sorprese e di sfide per gli atleti coinvolti. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: si comincia con Baumgartner e Deromedis!Oggi, durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, si sono aperti gli eventi con le discipline di sci alpino e biathlon.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: Baumgartner è sesto nel bobOggi, Baumgartner si piazza sesto nel bob, portando entusiasmo tra gli spettatori.
