LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | Giovannini in finale tocca a Lollobrigida

Giovannini si qualifica per la finale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, causando entusiasmo tra il pubblico. La gara si è svolta questa mattina, con un’ottima prestazione da parte dell’atleta italiano. Intanto, Lollobrigida si prepara a gareggiare, puntando a conquistare una medaglia per l’Italia. La competizione continua con le emozioni che aumentano, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento sul ghiaccio. La giornata si preannuncia ricca di sfide e risultati importanti.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 21 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: Deromedis e Tomasoni in finale nello skicrossIl nome di Deromedis e Tomasoni è sulla bocca di tutti dopo aver raggiunto la finale nello skicross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: tra poco LollobrigidaAlle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tra pochi minuti si terrà l’atteso intervento di Lollobrigida.

Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno

