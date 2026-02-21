LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | Giovannini e Lollobrigida in finale!

Giovannini e Lollobrigida si qualificano per la finale, portando l’Italia a un passo dal podio. La loro performance, migliorata rispetto alle precedenti gare, ha attirato l’attenzione di molti tifosi presenti allo stadio. Le due atlete hanno dimostrato determinazione e abilità sotto gli occhi di centinaia di spettatori. Al momento, le competizioni proseguono con altri eventi di rilievo, mentre gli italiani seguono con attenzione ogni risultato. La giornata continua con molte sfide in programma.

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: Giovannini e Lollobrigida in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 21 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 21 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: Giovannini in finale, tocca a LollobrigidaGiovannini si qualifica per la finale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, causando entusiasmo tra il pubblico. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: Deromedis e Tomasoni in finale nello skicrossIl nome di Deromedis e Tomasoni è sulla bocca di tutti dopo aver raggiunto la finale nello skicross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Olimpiadi Milano Cortina 2026: “La Procura di Milano ha indagato su essenzialmente due ... Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Olimpiadi 2026 in diretta. Oro nell’inseguimento a squadre uomini del pattinaggio, battuti gli Usa; Olimpiadi, pattinaggio: oro nell'inseguimento a squadre maschile; LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: Arianna Fontana ARGENTO! E' l'italiana più medagliata ai Giochi!. Lollobrigida diretta mass start pattinaggio velocità Olimpiadi Milano-Cortina: segui la sua ultima gara liveInviato a Milano - Francesca Lollobrigida a caccia del tris. L'atleta azzurra ha già vissuto un'Olimpiade da sogno, con due ori nei 3000m e 5000m, ora cercherà di chiudere in bellezza. La mass start è ... corrieredellosport.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: bronzo staffetta maschile, Fontana quintaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Olimpiadi Milano Cortina 2026: dove si terrà la cerimonia di chiusura, come sarà e quali saranno gli ospiti - facebook.com facebook Immagini scioccanti alla Skating Arena di Milano durante le Olimpiadi x.com