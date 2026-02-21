LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | fase finale del curling Si assegna l’oro del bob a 2
Il curling ha visto una qualificazione importante a causa di una strategia vincente, portando alla fase finale. La competizione si concentra sulla lotta per l’oro nel bob a due, con le ultime manche che si avvicinano. Gli atleti si sfidano con determinazione sul ghiaccio, mentre il pubblico segue con attenzione ogni mossa. La tensione aumenta in vista delle medaglie, e le squadre si preparano a dare il massimo nelle ultime prove. La gara continua senza sosta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 21 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 21 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: serata con bob e curlingLa gara di bob e curling ha attirato moltissimi spettatori, causando un aumento di afflusso nelle zone vicine allo stadio.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 11 febbraio in DIRETTA: 2 ori nello slittino! Fase finale di Italia-Svezia di curlingOggi le Olimpiadi di Milano Cortina entrano nel vivo con due medaglie d’oro nello slittino e la fase finale del curling tra Italia e Svezia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; Italiani in gara oggi 18 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi.
Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: doppietta nello Ski Cross Deromedis oro, Tomasoni argento. Giovannini di bronzo, Lollobrigida in finaleGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 21 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
Diretta Milano Cortina Olimpiadi 21 febbraio LIVE: Giovannini è bronzo, Lollobrigida quartaNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica di sabato 20 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si avviano alla conclusione con la cerimonia di chiusura di domenica 22 febbraio. Ma a livello economico quanto i giochi invernali hanno portato alla Lombardia E quanto è arrivato all’Italia fra sponsor, accordi commer - facebook.com facebook
21/2/26. Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Dopo essere stata a lungo seconda, oggi, nonostante le nuove medaglie conquistate, l'Italia è al quarto posto, quando mancano solo 7 gare alla conclusione delle assegnazioni x.com