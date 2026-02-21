LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | due azzurri in semifinale nello skicross

Oggi, due atleti italiani si sono qualificati per le semifinali nello skicross durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando entusiasmo tra il pubblico. La competizione si è svolta in condizioni di neve fresca, influenzando le performance dei partecipanti. I due azzurri hanno mostrato determinazione e velocità, ottenendo il passaggio alle fasi successive. I tifosi seguono con attenzione ogni aggiornamento, sperando in ulteriori successi italiani nelle gare di oggi.

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: due azzurri in semifinale nello skicross

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 21 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 21 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 febbraio in DIRETTA: Italia outsider nello sci, curling in semifinaleQuesta mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono partite con alcune sorprese. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 febbraio in DIRETTA: azzurri sconfitti nel curling, Hofer quarta nello slittinoQuesta mattina, gli atleti azzurri hanno avuto una giornata difficile nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Olimpiadi Milano Cortina LIVE: Azzurri in gara oggi + risultati ora #MilanoCortina2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; Italiani in gara oggi 18 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: bronzo staffetta maschile, Fontana quintaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: Vittozzi e Wierer nel biathlon, Lollobrigida per l’oroGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 21 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Immagini scioccanti alla Skating Arena di Milano durante le Olimpiadi x.com È tutto pronto a Verona per la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in programma domani, 22 febbraio. La città si appresta a diventare il cuore pulsante di un evento che celebrerà questi giorni di emozioni, traguardi straordinari - facebook.com facebook