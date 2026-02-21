LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | Deromedis e Tomasoni in finale nello skicross

Il nome di Deromedis e Tomasoni è sulla bocca di tutti dopo aver raggiunto la finale nello skicross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La loro prestazione ha attirato l’attenzione di appassionati e spettatori, che seguono con entusiasmo le gare live. La competizione si svolge sulle piste di Cortina, dove gli atleti si sfidano a ritmo serrato. La giornata promette emozioni forti e sorprese fino all’ultima discesa. Restate aggiornati per seguire gli sviluppi.

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: Deromedis e Tomasoni in finale nello skicross

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 21 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 21 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.