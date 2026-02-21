LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | bronzo Giovannini Italia beffata nel medagliere

Giovannini conquista il bronzo, ma l’Italia viene superata nel medagliere per una questione di punti. La gara si svolge a pochi giorni dalla fine delle competizioni, e la nazionale italiana si trova in difficoltà nel classificarsi tra le prime posizioni. La lotta per le medaglie si intensifica, coinvolgendo atleti di diverse nazionalità. Le sfide si fanno sempre più serrate, mentre gli sportivi cercano di migliorare i propri risultati e salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 21 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 21 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. Giovannini e Lollobrigida conquistano punti decisivi per il terzo posto nel medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, determinati dalla lotta serrata tra gli atleti. Giovannini e Lollobrigida si qualificano per la finale, portando l'Italia a un passo dal podio. News, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica di sabato 20 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Giorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 21 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato. Olimpiadi Milano Cortina, ecco la 14° medaglia trentina: è il bronzo del pinetano Andrea Giovannini nella mass start pattinaggio di velocità. È tutto pronto a Verona per la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in programma domani, 22 febbraio. La città si appresta a diventare il cuore pulsante di un evento che celebrerà questi giorni di emozioni, traguardi straordinari.