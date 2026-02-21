LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | riparte il Day-1 Bagnaia in vetta con un ottimo passo

Raul Fernandez ha fatto il suo debutto al Test di Buriram 2026, causando entusiasmo tra gli appassionati. Durante il primo giorno, il pilota ha segnato il miglior tempo con un giro in 1:31, dimostrando un passo promettente. A seguire, Bagnaia ha subito conquistato la vetta, mostrando una buona forma. La giornata prosegue con numerosi test e analisi sulla pista thailandese, che si prepara ad accogliere le sfide più dure della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.26 Il primo a rompere il ghiaccio è Raul Fernandez. Primo giro in 1:31.281. 07.23 Vedremo come procederà il lavoro in questo pomeriggio thailandese. Il caldo torrido potrebbe condizionare. Siamo a 33° per l’atmosfera e 53° sull’asfalto. 07.20 SEMAFORO VERDE RIPARTE IL DAY-1! 07.03 Bagnaia in vetta in 1.29.678 con 135 millesimi su Martin e 162 su Marini. Quarto Alex Marquez a 191 millesimi, quinto suo fratello Marc a 217, sesto Acosta a 274. Settimo Morbidelli a 302, ottavo Bezzecchi a 351, nono Binder a 454, decimo Fernandez a 526. Si chiude la prima parte del Day-1.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: si chiude la prima parte del Day-1 con Bagnaia in vetta. Si riparte alle 7.20Durante il primo giorno di test a Buriram, Francesco Bagnaia ha conquistato la prima posizione con un tempo di 1.

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: riparte il Day-3. Alex Marquez in vetta, bene Bagnaia e BezzecchiQuesta mattina a Sepang i test sono ripresi subito con grande ritmo.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.