LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | fratelli Marquez davanti Bezzecchi e Bagnaia concentrati sull’assetto nel day-1

Durante il primo giorno dei test a Buriram nel 2026, i fratelli Marquez si sono distinti come i più veloci sulla pista. Bezzecchi e Bagnaia lavorano intensamente sull’assetto delle moto, cercando di migliorare le prestazioni. La giornata ha visto vari cambi di posizione tra i piloti, mentre i team analizzano i dati raccolti. I risultati di oggi influenzeranno le strategie per le prossime gare e i prossimi test. I motori ronano forte sotto il sole thailandese.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.07 Un day-1 tutto da interpretare con Bagnaia in evidenza nella sessione n.1 col miglior tempo, mentre in quella n.2 si è prima fatto vedere Bezzecchi e poi è stata la volta di Alex Marquez. Giornata complicata per Marc Marquez, invece, perché al di là del time-attack finale che gli ha permesso di scalare la classifica, l’iberico è incappato in due cadute sulla GP26. 12.05 Calato il sipario sul primo giorno di test di MotoGP a Buriram. Sul circuito thailandese, lo spagnolo Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo in sella alla Ducati Gresini di 1’29?262, a precedere il fratello Marc (Ducati ufficiale) di 0?129 e la Ducati VR46 di Franco Morbidelli di 0?189.🔗 Leggi su Oasport.it
