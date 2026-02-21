LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Bezzecchi si avvicina a Bagnaia entra nel vivo la sessione pomeridiana

Durante il test a Buriram, Bezzecchi ha concluso una simulazione di qualifica, avvicinandosi a Bagnaia in classifica. La sessione pomeridiana si sta rivelando decisiva per i piloti MotoGP, con Marquez che torna in pista dopo un breve stop. Bezzecchi ha messo in mostra un passo promettente, mentre le Ducati si preparano a rispondere. La lotta tra i piloti si fa sempre più intensa in vista delle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45 Torna in pista Marc Marquez, mentre Bezzecchi ha terminato in precedenza la sua simulazione di qualifica lanciando un segnale importante alle Ducati. 9.42 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 1:29.462 2 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati +0.216 3 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia +0.351 4 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda +0.378 5 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM +0.388 6 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +0.407 7 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati +0.433 8 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +0.