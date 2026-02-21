LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Bagnaia leader a metà giornata a breve si torna in pista
Pecco Bagnaia guida la classifica a metà giornata nel test MotoGP di Buriram 2026, dove i piloti sfruttano la giornata per affinare le moto. La sessione si è fermata temporaneamente, lasciando i team ai box. I meccanici lavorano sui motori e sulle gomme, mentre i piloti si preparano a tornare in pista. La giornata di test prosegue con molte novità da valutare per la stagione in arrivo. La situazione resta molto aperta prima della ripresa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.51 Si prolunga la pausa di metà giornata per quasi tutti i piloti. 8.47 Quartararo torna ai box dopo alcuni giri in cui non si è migliorato. 8.44 Non decolla almeno per il momento il rapporto tra Fabio Quartararo e la nuova Yamaha M1. Il linguaggio del corpo del pilota francese è eloquente. A gesture that says it all Things are definitely not going to plan for Fabio and Yamaha #BuriramTest pic.twitter.comAcUNOnFedi — MotoGP (@MotoGP) February 21, 2026 8.41 Come riporta Sky Sport, nella sessione pomeridiana Bagnaia proseguirà il lavoro con due carene diverse mentre Marc Marquez utilizza soltanto la nuova specifica.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: comincia la sessione pomeridiana. Bagnaia in testa a metà giornataDurante il test MotoGP a Buriram, Raul Fernandez guida la classifica con un tempo di 1:30, mentre altri due piloti sono ancora in pista.
LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: a breve la pausa. Bagnaia in vetta davanti a Martin e MariniPecco Bagnaia ha guidato il gruppo durante i test a Buriram, stabilendo il miglior tiempo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: MotoGp, test Thailandia 2026 a Buriram: calendario, orari e dove seguirli; I test 2026 di Buriram in diretta, minuto per minuto; MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata; Dove vedere in tv i Test di MotoGP, Buriram 2026: orari 21-22 febbraio, tv, streaming.
MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata4.00 - I piloti scendono i pista, tra i primi entrare c'è Marco Bezzecchi per l'Aprilia. In pista anche Acosta per la KTM, Rins e Toprak per la Yamaha, Marini per la Honda e Di Giannantonio e ... gpone.com
LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bagnaia e Bezzecchi provano ad avvicinarsi a MarquezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it
Test MotoGP #Buriram, la diretta del Day 1 x.com
A Buriram riflettori su Jorge Martìn, finalmente dichiarato fit dai medici per i test MotoGP 2026 sulla Aprilia RS-GP No, a far parlare è ancora il mercato e, nello specifico, il futuro di Pecco Bagnaia: rotto il feeling con Ducati (pronta a ufficializzare il rinnovo con - facebook.com facebook