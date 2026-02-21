LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Bagnaia cerca conferme

Bagnaia ha messo in pista la sua moto durante i test di Buriram, motivato a migliorare le prestazioni prima dell'inizio del campionato 2026. La giornata si concentra sulla verifica di nuove impostazioni e sulla ricerca di conferme sulle condizioni della moto. I piloti affrontano le curve del circuito thailandese, testando pneumatici e strategie di gara. Gli appassionati seguono con attenzione ogni giro, in attesa di scoprire i risultati che potrebbero influenzare la stagione.

Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata dei test di Buriram (Thailandia) in vista del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato thailandese ci attende un turno di 8 ore di grande importanza che ci permetterà di capire se, quanto visto ieri, sarà confermato o meno, con team e piloti già proiettati verso l'esordio stagionale che arriverà nel corso del prossimo weekend sempre a Buriram. Quale sarà il programma della giornata? Il Day-2 dei test di Buriram prenderà il via alle ore 04.

