LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Bagnaia cerca conferme
Bagnaia ha messo in pista la sua moto durante i test di Buriram, motivato a migliorare le prestazioni prima dell'inizio del campionato 2026. La giornata si concentra sulla verifica di nuove impostazioni e sulla ricerca di conferme sulle condizioni della moto. I piloti affrontano le curve del circuito thailandese, testando pneumatici e strategie di gara. Gli appassionati seguono con attenzione ogni giro, in attesa di scoprire i risultati che potrebbero influenzare la stagione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata dei test di Buriram (Thailandia) in vista del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato thailandese ci attende un turno di 8 ore di grande importanza che ci permetterà di capire se, quanto visto ieri, sarà confermato o meno, con team e piloti già proiettati verso l’esordio stagionale che arriverà nel corso del prossimo weekend sempre a Buriram. Quale sarà il programma della giornata? Il Day-2 dei test di Buriram prenderà il via alle ore 04. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bagnaia e Bezzecchi provano ad avvicinarsi a MarquezPecco Bagnaia e Luca Bezzchi sono in pista a Buriram per i test preparatori del Mondiale di MotoGP 2026.
LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bagnaia in vetta davanti a Martin e Marini, 6° BezzecchiPecco Bagnaia ha ottenuto il miglior tempo nel test MotoGP a Buriram, stabilendo un record di 1:30.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: MotoGp, test Thailandia 2026 a Buriram: calendario, orari e dove seguirli; LIVE - MotoGP 2026. Test Ufficiali di Buriram (21 e 22 Febbraio); Dove vedere in tv i Test di MotoGP, Buriram 2026: orari 21-22 febbraio, tv, streaming; Ecco come seguire i test di Buriram 2026.
MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata4.00 - I piloti scendono i pista, tra i primi entrare c'è Marco Bezzecchi per l'Aprilia. In pista anche Acosta per la KTM, Rins e Toprak per la Yamaha, Marini per la Honda e Di Giannantonio e ... gpone.com
LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bagnaia e Bezzecchi provano ad avvicinarsi a MarquezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it
#MotoGP #MotoGP2026 #BuriramTest #Motorionline Giornata di lavoro solida per #LucaMarini e #JoanMir del Day 1 a Buriram Le dichiarazioni dei piloti Honda x.com
MotoGp: i Marquez dominano test a Buriram e già impazza il mercato piloti. Primi rumors danno Bagnaia in Aprilia nel 2027, Bezzecchi 'non mi importa' #ANSA - facebook.com facebook