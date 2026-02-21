LIVE Milano-Scandicci A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Il match tra Milano e Scandicci si gioca perché entrambe le squadre vogliono migliorare la posizione in classifica. La partita si tiene nel palazzetto di Milano, dove le giocatrici si preparano a dare il massimo. Le due formazioni arrivano con formazioni complete e voglia di vincere. I tifosi sono già pronti a sostenere le proprie squadre. La sfida si sta avvicinando e i pronostici sono aperti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.16 Sia la Numia Vero Volley che la Savino Del Bene Scandicci hanno poco da chiedere a questa regular season. Le campionesse del mondo sono già certe di chiudere in seconda posizione, avendo così il fattore casa nei quarti ed in semi. Terzo posto per le lombarde. 20.13 È uno dei giorni più attesi della stagione, è il giorno dell'ultima partita di regular season. Tanti i verdetti già decisi con le prime tre posizioni già stabilite. Stupenda bagarre per l'ottavo posto, l'ultimo con in palio l'accesso ai playoff, e per non retrocedere con quattro squadre in due punti.