LIVE Milano-Scandicci 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | maggiore equilibrio nel 3° set

Milano ha vinto contro Scandicci grazie a una buona prestazione nel secondo set. La causa è la rapidità nelle azioni e la precisione nei punti decisivi. Nel terzo parziale, le ospiti hanno tentato di reagire, ma le lombarde hanno mantenuto il vantaggio. Piva ha segnato un diagonale importante, mentre Graziani ha realizzato un primo tempo che ha dato fiducia alla squadra. La partita prosegue con un punteggio ancora in bilico.

© Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 2-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: maggiore equilibrio nel 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-13 Diagonale di Piva da posto 4. 14-13 Primo tempo di Graziani. 14-12 Primo tempo di Danesi. 13-12 Si riscatta immediatamente Graziani 13-11 Fuori il primo tempo di Graziani. 12-11 Come già successo in precedenza la palla è fuori. Lavarini chiama per un contro video check per un tocco a muro con una giocatrice di Scandicci che si assume il tocco 12-11 Pizzica la riga l’attacco di Egonu. Gaspari chiama un video check per palla dentrofuori. 11-11 Attacco vincente di Egonu Perugia vince il terzo set 25-19. Le umbre vogliono lasciare la categoria lottando contro una big come Chieri 10-11 Parallela vincente di Franklin da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Bergamo-Milano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel terzo setSegui in tempo reale l'incontro tra Bergamo e Milano nell'A1 femminile 2026, con aggiornamenti sul punteggio e le azioni più significative. LIVE Novara-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo setQuesta sera si gioca la sfida tra Novara e Milano nel campionato di volley femminile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Milano-Scandicci 2-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: maggiore equilibrio nel 3° set; Playoff, Andata | Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci CEV Champions League (F); Dove vedere in tv Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming; LIVE Olympiacos-Milano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le lombarde fanno un passo verso i quarti. LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 2-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: vincono le turche, le lombarde lottano ma perdono la testa del girone.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.18 Oltre Milano, anche Novara e Scandicci dovranno passare dagli ottavi di finale: Conegliano è l'unica ... oasport.it LIVE Novara-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor al successoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Novara-Milano. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Pronti per un weekend di ! Sabato 21 Milano-Scandicci bit.ly/4qz3skp Domenica 22 Monza-Milano bit.ly/4qEnkCG #TrueLove x.com #SerieA1Tigotà Cuneo cede a Bergamo, Monviso e Perugia riaprono la corsa salvezza: tutto in bilico a due giornate dalla fine In testa vincono Milano e Scandicci, in coda Macerata e Cuneo frenano: la corsa per restare in A1 si deciderà punto a punto - facebook.com facebook