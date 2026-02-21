LIVE Derthona-Virtus Bologna 40-42 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | iniziato il terzo quarto!

Strautins ha causato un’interferenza durante il secondo quarto, portando a un cambio di possesso per Virtus Bologna. Il match tra Derthona e Virtus Bologna prosegue, con i padroni di casa che cercano di recuperare dopo un fallo in attacco di Tortona. Le squadre sono ancora ferme a 40-42, con il terzo quarto appena iniziato. I giocatori si preparano a riprendere l’azione tra tensione e determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-47 Interferenza di Strautins. Fallo in attacco Tortona, che ancora deve segnare dal campo nel 3° periodo. 40-45 Vildoza da tre, ci prova a fare il parziale la Virtus. 40-42 Due su tre per il bianconero. Tecnico per Edwards che viene sostituito da Ivanovic e sbotta pesantemente. Manjon commette fallo su Morgan e gli regala tre tiri liberi. 39-40 Incredibile! Due minuti senza segnare! INIZIO TERZO QUARTO! 21:55 Pochi minuti e si riparte! 21:48 Ricordiamo che siamo in grande ritardo complice un infortunio ad un arbitro accorso a inizio secondo quarto. FINE PRIMO TEMPO! 39-40 Uno su due.

LIVE Partizan-Virtus Bologna 42-43, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: iniziato il 3° quartoSegui la diretta del match tra Partizan e Virtus Bologna, un intenso confronto di Eurolega Basket 2026.

LIVE Derthona-Virtus Bologna 39-40, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: si va all’intervallo in parità!Il punteggio di 39-40 tra Derthona e Virtus Bologna deriva da un primo tempo combattuto, concluso in parità.

Brescia-Virtus Bologna IN DIRETTA Italy Lega A IN DIRETTA Basketball LIVESCORE 2026

