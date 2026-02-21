LIVE Derthona-Virtus Bologna 39-40 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | si va all’intervallo in parità!

Il punteggio di 39-40 tra Derthona e Virtus Bologna deriva da un primo tempo combattuto, concluso in parità. La partita si decide negli ultimi minuti del secondo quarto, quando Gorham conquista due liberi dopo un fallo di Jallow. I giocatori mostrano intensità e determinazione in un match che tiene il pubblico con il fiato sospeso. La partita riprende con un’inerzia ancora aperta e molti punti da scegliere.

© Oasport.it - LIVE Derthona-Virtus Bologna 39-40, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: si va all’intervallo in parità!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO! 39-40 Uno su due. Finisce il secondo quarto! Fallo di Jallow, due liberi per Gorham. 38-40 Tripla di Morgan, ultimo tiro Tortona! 38-37 Tre su tre per Vital. Fallo di Morgan che regala tre liberi a Tortona e a Vital. 35-37 Tripla di Vildoza a segno. 35-34 Affonda Niang sull'alley Hoop di Jallow. 35-32 Strautins mette un'altra tripla. 32-32 Uno su due, basta per pareggiare. Due liberi per Niang, Virtus in bonus a 2:18. 32-31 Jeb step laterale di Vital. 30-31 Vildoza arma la mano di Morgan per il sorpasso. Fallo in attacco per Strautis a 4:25, partita che si preannuncia eterna! 30-27 Biligha segna allo scedere del cronometro.