LIVE Conegliano-Monviso A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio dell’incontro

Il match tra Conegliano e Monviso inizia tra pochi minuti, poiché la squadra piemontese cerca di evitare la retrocessione in Serie A1 femminile. La pressione aumenta mentre Monviso si prepara a sfidare una delle squadre più forti del campionato, consapevole che una vittoria potrebbe cambiare le sorti della stagione. Monviso ha dimostrato determinazione nelle ultime partite e punta a conquistare punti fondamentali per mantenere la categoria. La partita promette emozioni fino all’ultimo punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18 Monviso si gioca la vita, e vuole restare in Serie A! La squadra piemontese lotterà per la salvezza con Macerata, che sarà impegnata contro Bergamo. 20.15 Probabile che Santarelli decida di fare del turnover, anche pesante, in vista dei prossimi impegni. 20.13 Conegliano è la netta favorita per la vittoria di questo match e già sicura di terminare la prima fase del campionato in vetta alla classifica. 20.10 Buonasera amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio della sfida tra Conegliano e Monviso che chiuderà la regular season. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley Conegliano e Wash4Green Monviso Volley, valida per l’ultima giornata di regular season della Serie A1 di volley femminile visto che al termine di questo interessante weekend di gare le migliori otto squadre del campionato lotteranno per il titolo di campionesse d’Italia tramite i play off. 🔗 Leggi su Oasport.it

