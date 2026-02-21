LIVE Conegliano-Monviso 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa vogliono la vittoria ma le ospiti cercano la salvezza 10-6

Conegliano ha vinto il match contro Monviso 2-1, grazie a una prestazione energetica e a un attacco deciso. Le padrone di casa spingono fin dal primo set, mentre le ospiti tentano di rimanere in partita per evitare la retrocessione. La partita si accende con scambi intensi, e il pubblico si aspetta un finale ricco di emozioni. La sfida prosegue con il punteggio di 14-11 e molte possibilità di svolta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-11 D'Odorico attacca la pipe! 14-10 Sbaglia Gabi che manda fuori la parallela. 14-9 Dabyskiba attacca una palla difficilissima e trova il punto del -5 14-8 Gabi gioca a due mani sul muro avversario e spinge fuori il pallone. 13-8 Sbaglia anche Daalderop, quattordicesimo errore al servizio per Conegliano. 13-7 Errore di D'Odorico in battuta. 12-7 Zhu attacca ma commettendo invasione. 12-16 Lubian mura Kindermann. 11-6 Mani fuori di Zhu Ting, partita clamorosa della cinese in attacco che chiude il ventiquattresimo punto del suo match fino a qui. Time-out di Monviso.