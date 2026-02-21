LIVE Conegliano-Monviso 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra ospite reagiscono e vincono 22-25 il secondo set

Dodson firma un primo tempo brillante, portando il punteggio a 10-6, mentre Gabi dimostra la sua abilità nel superare il muro avversario con un colpo astuto. Le giocatrici delle due squadre si fronteggiano con intensità, cercando di conquistare il secondo set. Le ospiti reagiscono dopo una fase di difficoltà e riescono a ribaltare il punteggio, portandosi in vantaggio 22-25. La partita prosegue con grande tensione in campo.

10-6 Primo tempo di Dodson. 10-5 Gabi è furba e brava a trovare le mani del muro, quinto punto per la stella brasiliana. 9-5 Errore in battuta di Conegliano. 9-4 Haak si iscrive al set con una parallela delle sue. 8-4 Attacco vincente di Akrari che trova la diagonale perfetta. 8-3 Anche Zhu trova il mani fuori! Cinese incontenibile in questo terzo set. 7-3 Mani fuori di D'Odorico. 7-2 Ancora Zhu! Difesa lunga di Monviso, la cinese riesce a chiudere il colpo nei pressi di Moro che non riesce a difendere. 6-2 Mamma mia Zhu! Attacca ma Monviso difende, la palla rocambola su di lei che attacca di nuovo e trova una parallela potentissima.

LIVE Chieri-Conegliano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete reagiscono e vincono 21-25 il secondo set!Segui in tempo reale la partita tra Chieri e Conegliano, terminata 1-1, nel campionato di volley femminile A1 2026.

LIVE Conegliano-Monviso 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere soffrono ma vincono 25-22 il primo setIl punteggio di 1-0 per Conegliano nel match contro Monviso deriva dalla vittoria ottenuta al primo set con un punteggio di 25-22.

Sabato 21 febbraio l’ultima giornata di regular season che vede la squadra di Conegliano, in testa al campionato, scontrarsi con la Monviso Volley che lotta per restare nella massima serie. Prima del fischio d’inizio, l’omaggio alla giocatrice straniera più longe - facebook.com facebook