LIVE Conegliano-Monviso 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra di Santarelli vuole portare a casa il secondo set 18-12

Il punteggio di 1-1 tra Conegliano e Monviso deriva dal match che vede le campionesse italiane tentare di conquistare il secondo set. Zhu segna con una diagonale potente e sblocca il punteggio a 19-12, mentre le giocatrici di Santarelli cercano di mantenere il vantaggio. La partita si gioca davanti a un pubblico attento, con scambi intensi e azioni rapide. La sfida prosegue con entusiasmo, mentre le squadre cercano di ottenere il miglior risultato possibile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-12 LA DIAGONALE DI ZHU! Attacco potentissimo della cinese! Time-out per Monviso. 18-12 Fast di Lubian! 17-12 Akrari ci prova ma il muro di Zhu le dice ancora di no! 16-12 La numero 11 si rifà subito con un pallonetto vincente. 15-12 Haak non riesce ad attaccare la palla, quattro tocchi della svedese. 15-11 Ancora D'Odorico con un ottima parallela. 15-10 Muro di Conegliano, ci pensa Zhu! 14-10 La deviazione del muro di Monviso manda fuori dal campo l'attacco di Haak. 13-10 Gabi sbaglia in ricezione e regala il punto a Monviso. 13-9 Diagonale di Dabyskiba.