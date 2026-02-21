LIVE Conegliano-Monviso 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere soffrono ma vincono 25-22 il primo set

Il punteggio di 1-0 per Conegliano nel match contro Monviso deriva dalla vittoria ottenuta al primo set con un punteggio di 25-22. Le Pantere hanno combattuto duramente, soffrendo nel corso del gioco. Un punto chiave si è verificato quando Haak ha effettuato un muro decisivo sul punteggio di 8-8. Wolosz ha poi assistito Fahr per chiudere il primo tempo. La partita resta aperta e intensa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-8 MURO DI HAAK! 7-8 Wolosz inventa per Fahr che chiude il primo tempo. 6-8 Attacco vincente di Kindermann. 6-7 Errore dell'italiana al servizio. 5-7 ANCHE ACE DI D'ODORICO! 5-6 Pallonetto di D'Odorico. 5-5 Incrocio potente e stretto di D'Odorico. 5-4 Primo tempo di Fahr! 4-4 Haak si forza con la diagonale, esce fuori dal campo la difesa di Kindermann. 3-4 Kindermann sbaglia il servizio. 2-4 Diagonale strettissima Kindermann. 2-3 Si rifà la cinese, con una parallela piazzata. 1-3 Altro errore in ricezione di Zhu, sul servizio di Dodson. 1-2 Sbaglia il servizio Haak.