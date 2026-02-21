LIVE Conegliano-Monviso 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il match del Palaverde!

Wolosz festeggia le sue 400 presenze con Conegliano prima del match contro Monviso, che si gioca al Palaverde. La partita inizia con un parziale di 0-0, mentre le due squadre cercano di trovare ritmo e spazi in campo. I tifosi sugli spalti seguono con attenzione ogni scambio, pronti a tifare per le proprie giocatrici. La gara si prospetta intensa e combattuta, con entrambe le formazioni determinate a conquistare i primi punti del campionato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL MATCH! 20.28 Prima del match, vengono festeggiate le 400 presenze di Wolosz con Conegliano! 20.27 Squadre in campo per il saluto di rito. 20.25 Ci siamo, le giocatrici hanno terminato il riscaldamento e sono quasi pronte per iniziare la sfida. 20.20 Mancano dieci minuti all’inizio della sfida! 20.18 Monviso si gioca la vita, e vuole restare in Serie A! La squadra piemontese lotterà per la salvezza con Macerata, che sarà impegnata contro Bergamo. 20.15 Probabile che Santarelli decida di fare del turnover, anche pesante, in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match del PalaverdeSegui in tempo reale la partita di Serie A femminile di volley tra Conegliano e Novara, valida per la stagione 2026.

LIVE Scandicci-Conegliano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il big matchÈ iniziata la partita tra Scandicci e Conegliano, due squadre di vertice nel campionato di volley femminile.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.