LIVE Cobolli-Korda 6-7 1-6 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | l’americano gioca un ottimo tennis e si afferma sull’azzurro in due set

Cobolli-Korda perde il primo set 6-7 e il secondo 1-6 contro il giocatore americano durante il match di ATP Delray Beach 2026. La causa della sconfitta risiede nella sua difficoltà a mantenere alta la pressione nel secondo set, dopo aver combattuto nel primo. Cobolli-Korda ha commesso più errori e ha faticato a contrastare lo stile aggressivo dell’avversario. Il match si conclude con il pubblico che segue con attenzione gli ultimi scambi.

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Korda, 6-7, 1-6, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’americano gioca un ottimo tennis e si afferma sull’azzurro in due set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:29 "Cobo" ha vinto il 71% di punti con la prima. Il classe 2000 l'84%. 22:28 Vediamo un po' di dati. 12 ace per l'americano. 5 per il nativo di Firenze. 22:27 In finale Korda affronterà Paul o Tien. Entrambi statunitensi. 7-6 6-1 Passante di rovescio lungolinea e vincente dell'americano che si aggiudica il pass in finale. 30-40 Doppio fallo del portacolori del bel paese. Match point. 30-30 Servizio esterno vincente del nativo di Firenze. 15-30 Largo il rovescio incrociato di "Cobo". 15-15 Rovescio lungolinea e vincente dell'azzurro. 0-15 Risposta di rovescio lungolinea e vincente di Korda.