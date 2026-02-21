LIVE Cobolli-Korda 6-7 1-1 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | l’americano si aggiudica il primo parziale
Cobolli-Korda perde il primo set 6-7 dopo aver commesso un doppio fallo nel decimo game. La causa è la pressione crescente dell’avversario, che ha sfruttato un ace decisivo. Sul campo di Delray Beach, l’americano ha tenuto il servizio con due ace consecutivi e ha colpito un rovescio lungolinea vincente. L’atleta italiano cerca di reagire, ma il punteggio resta saldo sul tabellone. La partita continua con un equilibrio che promette ancora emozioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Rovescio lungolinea e vincente giocato dal centro del campo dell’americano. Palla break. 30-30 Risposta di rovescio incrociata e vincente del numero 50 ATP. 30-15 In rete la palla corta di rovescio incrociato di ”Cobo”. 30-0 Altro servizio vincente, questa volta esterno, del nativo di Firenze. 15-0 Servizio interno vincente dell’azzurro. 1-1 Volée di diritto incrociata e vincente dell’americano. A-40 Servizio esterno vincente di Korda. 40-40 Lungo il rovescio incrociato dello statunitense. 40-30 Largo il diritto incrociato del classe 2000. 40-15 Servizio interno vincente del nativo di Bradenton. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Cobolli-Korda, 6-7, 1-0, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’americano si aggiudica il primo parzialeCobolli-Korda ha vinto il primo set contro Korda, che ha commesso troppi errori non forzati.
LIVE Cobolli-Korda, 0-0, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’americano partirà al servizioCobolli-Korda ha iniziato il match con un servizio, dopo aver deciso di cambiare strategia.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026: orario semifinale, programma, streaming; Cobolli in semifinale: Wong battuto in tre set; Cobolli in semifinale al Delray Beach contro Korda; LIVE Cobolli-Wong 7-5, 6-7, 6-2 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si mangia il 2° set ma è in semifinale.
LIVE Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso in finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della prima semifinale del singolare ... oasport.it
Dove vedere in tv Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026: orario semifinale, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Sebastian Korda nella semifinale del torneo ATP 250 di Delray Beach: l'appuntamento è per sabato 21 febbraio, sarà il secondo ... oasport.it
Sarà il terzo testa a testa tra Flavio Cobolli e Sebastian Korda. Al momento, lo statunitense comanda per 2-0 - facebook.com facebook
ATP Delray Beach: Korda rimonta Ruud e trova Cobolli. I derby eliminano Fritz e Tiafoe x.com