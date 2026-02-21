LIVE Cobolli-Korda 6-7 1-1 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | l’americano si aggiudica il primo parziale

Cobolli-Korda perde il primo set 6-7 dopo aver commesso un doppio fallo nel decimo game. La causa è la pressione crescente dell’avversario, che ha sfruttato un ace decisivo. Sul campo di Delray Beach, l’americano ha tenuto il servizio con due ace consecutivi e ha colpito un rovescio lungolinea vincente. L’atleta italiano cerca di reagire, ma il punteggio resta saldo sul tabellone. La partita continua con un equilibrio che promette ancora emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Rovescio lungolinea e vincente giocato dal centro del campo dell'americano. Palla break. 30-30 Risposta di rovescio incrociata e vincente del numero 50 ATP. 30-15 In rete la palla corta di rovescio incrociato di "Cobo". 30-0 Altro servizio vincente, questa volta esterno, del nativo di Firenze. 15-0 Servizio interno vincente dell'azzurro. 1-1 Volée di diritto incrociata e vincente dell'americano. A-40 Servizio esterno vincente di Korda. 40-40 Lungo il rovescio incrociato dello statunitense. 40-30 Largo il diritto incrociato del classe 2000. 40-15 Servizio interno vincente del nativo di Bradenton.