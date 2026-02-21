LIVE Cobolli-Korda 6-7 1-0 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | l’americano si aggiudica il primo parziale

Cobolli-Korda ha vinto il primo set contro Korda, che ha commesso troppi errori non forzati. La partita si gioca a Delray Beach, dove l’americano ha preso il comando grazie a un dritto potente. Cobolli-Korda risponde con un servizio preciso e qualche colpo aggressivo. La tensione cresce mentre i punti si alternano senza pause. La sfida prosegue senza sosta, con entrambi pronti a spingere per ottenere il primo vantaggio.

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Korda, 6-7, 1-0, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’americano si aggiudica il primo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Diritto vincente e incrociato di Korda. 1-0 Ancora un servizio interno vincente dell’italiano. A-40 Altro servizio vincente, questa volta interno, di Cobolli. 40-40 Servizio esterno vincente del nativo di Firenze. 30-40 Smash incrociato e vincente dell’azzurro. 15-40 Lungo il rovescio incrociato di ”Cobo”. Ci sono due palle break. 15-30 Diritto incrociato e vincente del classe 2002. 0-30 Lungo il diritto lungolinea giocato a bassa altezza dell’italiano. 0-15 Volée di diritto lungolinea e vincente del nativo di Bradenton. Servirà Cobolli in questo inizio di secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Cobolli-Korda, 0-0, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’americano partirà al servizioCobolli-Korda ha iniziato il match con un servizio, dopo aver deciso di cambiare strategia. LIVE Cobolli-Korda, 3-4, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: si procede on serveCobolli-Korda conquista un punto importante nel match di Delray Beach, portandosi sul 3-4. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026: orario semifinale, programma, streaming; Cobolli in semifinale: Wong battuto in tre set; Cobolli in semifinale al Delray Beach contro Korda; LIVE Cobolli-Wong 7-5, 6-7, 6-2 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si mangia il 2° set ma è in semifinale. LIVE Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso in finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della prima semifinale del singolare ... oasport.it Dove vedere in tv Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026: orario semifinale, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Sebastian Korda nella semifinale del torneo ATP 250 di Delray Beach: l'appuntamento è per sabato 21 febbraio, sarà il secondo ... oasport.it Sarà il terzo testa a testa tra Flavio Cobolli e Sebastian Korda. Al momento, lo statunitense comanda per 2-0 - facebook.com facebook ATP Delray Beach: Korda rimonta Ruud e trova Cobolli. I derby eliminano Fritz e Tiafoe x.com