LIVE Cobolli-Korda 1-2 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio

Cobolli-Korda ha vinto il primo set contro l'americano con un ace interno e un diritto lungolinea in rete, senza aver subito break. La partita si gioca a Delray Beach, dove il tennista italiano ha mostrato solidità nei primi scambi. Il pubblico segue con attenzione i colpi di entrambi i giocatori, che si sfidano con intensità. La sfida continua con il punteggio di 1-2 nel secondo set, mentre i punti si susseguono rapidamente.

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Korda, 1-2, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ace interno del portacolori del bel paese. 30-15 In rete il diritto lungolinea giocato a bassa altezza dell'americano. 15-15 Rovescio incrociato e vincente del nativo di Bradenton. 15-0 Diritto lungolinea vincente dell'italiano. 2-1 Servizio interno vincente dello statunitense. 40-15 Diritto incrociato e vincente di Korda. 30-15 Servizio interno vincente dell'americano. 15-15 In rete il rovescio incrociato del classe 2000. 15-0 Servizio esterno vincente del nativo di Bradenton. 1-1 Servizio esterno vincente di Cobolli. 40-15 In rete il diritto incrociato giocato in difesa dello statunitense.