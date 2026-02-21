LIVE Canada-Gran Bretagna Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | finale per l’oro vibrante! Tra poco si cominica

Il match tra Canada e Gran Bretagna nel curling maschile alle Olimpiadi si gioca per conquistare l’oro. La tensione aumenta mentre le squadre si preparano a scendere in campo. I giocatori si concentrano per mettere in atto le strategie migliori e superare gli avversari. La partita si avvicina rapidamente, e gli appassionati sono pronti a seguire ogni mossa. La finale si annuncia come uno degli incontri più emozionanti di questa edizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Ci apprestiamo a vivere un Golden Medal Match di alto profilo. Ricordiamo che nel pomeriggio ha Svizzera ha passeggiato sulla Norvegia, aggiudicandosi per 1-9 la finalina per il bronzo. 18.45 Buonasera, Amici di OA Sport. Mancano poco meno di venti minuti all'inizio della finale Amici di OA Sport buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Gran Bretagna, incontro valido per le Finali del torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Scontro tra titani quello che si disputerà sul ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium, complice la presenza di due compagini che hanno fatto parlare di sé negli scorsi giorni.