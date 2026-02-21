LIVE Canada-Gran Bretagna Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | comincia la finale!

Il match tra Canada e Gran Bretagna nel curling maschile alle Olimpiadi si accende con un primo end intenso. I canadesi piazzano una pietra precisa al centro del campo, rispondendo prontamente agli attacchi britannici. La partita procede con continui scambi di colpi e strategie accurate. Entrambe le squadre cercano di guadagnare il vantaggio, mentre gli atleti si concentrano per mantenere il controllo sulle pietre. La tensione cresce a ogni tiro, creando un’atmosfera carica di suspense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.14 Si risponde colpo su colpo in questo primo end. Chirurgica stone che si posiziona dritto al centro per i canadesi. 19.13 Non sta sbagliando nulla la Gran Bretagna in questo avvio di partita: tap-back di Hardie 19.12 Giocano ancora bene i britannici, hit & roll di Hardie 19.10 Buona risposta della Gran Bretagna, che mette nuovamente la propria stone a punto. I giocatori d’oltremanica stanno già spingendo per forzare gli avversari a prendersi un punto. Ma è presto. 19.09 Bocciata piena dei canadesi che mettono la propria pietra a punto 19.09 Buona bocciata per la Gran Bretagna che riapre e lascia un sasso rosso vicino al centro 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

