LIVE Canada-Gran Bretagna Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | comincia la finale!

Il match tra Canada e Gran Bretagna nel curling maschile alle Olimpiadi si accende con un primo end intenso. I canadesi piazzano una pietra precisa al centro del campo, rispondendo prontamente agli attacchi britannici. La partita procede con continui scambi di colpi e strategie accurate. Entrambe le squadre cercano di guadagnare il vantaggio, mentre gli atleti si concentrano per mantenere il controllo sulle pietre. La tensione cresce a ogni tiro, creando un’atmosfera carica di suspense.

19.14 Si risponde colpo su colpo in questo primo end. Chirurgica stone che si posiziona dritto al centro per i canadesi. 19.13 Non sta sbagliando nulla la Gran Bretagna in questo avvio di partita: tap-back di Hardie 19.12 Giocano ancora bene i britannici, hit & roll di Hardie 19.10 Buona risposta della Gran Bretagna, che mette nuovamente la propria stone a punto. I giocatori d'oltremanica stanno già spingendo per forzare gli avversari a prendersi un punto. Ma è presto. 19.09 Bocciata piena dei canadesi che mettono la propria pietra a punto 19.09 Buona bocciata per la Gran Bretagna che riapre e lascia un sasso rosso vicino al centro

LIVE Canada-Gran Bretagna, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: finale per l’oro vibrante!Il Canada ha vinto la partita contro la Gran Bretagna durante le finali di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie a una strategia efficace e a tiri precisi.

LIVE Canada-Gran Bretagna, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: finale per l’oro vibrante! Tra poco si cominicaIl match tra Canada e Gran Bretagna nel curling maschile alle Olimpiadi si gioca per conquistare l’oro.

