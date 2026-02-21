LIVE Canada-Gran Bretagna 8-6 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | triplo punto canadese nel penultimo ed

Il risultato tra Canada e Gran Bretagna nel curling maschile alle Olimpiadi deriva da una giocata decisiva canadese nel decimo end, che ha portato a un triplo punto. I britannici cercano di rispondere con un tentativo di guardie, ma la partita resta aperta. I giocatori si impegnano intensamente in queste fasi decisive, mentre gli appassionati seguono ogni azione con attenzione. La sfida si mantiene molto equilibrata e ricca di tensione.

© Oasport.it - LIVE Canada-Gran Bretagna 8-6, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: triplo punto canadese nel penultimo ed

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.35 Due stone gialle a punto, i britannici tentano il gioco di guardie in queste prime battute di decimo end 21.34 Adesso i britannici devono fare almeno due punti per tenere in piedi la partita INIZIO DECIMO END 21.32 Ha provato il colpo da quattro Jacobs, ma una stone esce. Sono tre punti. Canada-Gran Bretagna 8-6 21.30 Mouat prova il freeze, ma il rilascio non va. Il Canada ne può fare minimo tre, forse anche quattro. Si decide tutto ora, Amici di OA Sport 21.28 Il Canada sente l’odore del sangue e piazza una pietra quasi al centro. Potenziale gioco da tre punti nell’ultimo rilascio. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Canada-Gran Bretagna 5-6, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: i britannici avanzano di un punto all’ottavo endMouat conquista il punto che permette alla Gran Bretagna di mantenere il vantaggio contro il Canada, che si trova ora in svantaggio di un punto. LIVE Canada-Gran Bretagna 1-2, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: i britannici sorpassano nel secondo endIl Canada ha perso 1-2 contro la Gran Bretagna nel curling maschile alle Olimpiadi, a causa di un errore nel secondo end. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Canada-Gran Bretagna, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: finale per l’oro vibrante!; Il Team Schwaller sfiderà la Gran Bretagna in semifinale; Pattinaggio figura donne, Lara Naki Gutman 15^; Milano Cortina 2026, il programma di venerdì 13 febbraio e gli azzurri in gara. Dove vederli in tv. LIVE Canada-Gran Bretagna, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: in palio la medaglia d’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Gran Bretagna, incontro valido per le Finali ... oasport.it LIVE Italia-Gran Bretagna 4-7, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre chiudono con la settima sconfittaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10: Si chiude qui il nostro live, grazie per averci seguito e buona serata! 17.08: Italia e Gran Bretagna ... oasport.it Usa-Canada, gran finale dell’hockey a Milano aspettando l’arrivo di Trump x.com La nazionale femminile battuta anche dalla Gran Bretagna, dopo aver messo paura ieri sera al Canada, con il mancato superamento del round robin che era già certezza ormai da varie partite. Per l'Italia del curling resta la gioia del bronzo nel doppio misto. - facebook.com facebook