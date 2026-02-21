LIVE Canada-Gran Bretagna 5-6 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | i britannici avanzano di un punto all’ottavo end
Mouat conquista il punto che permette alla Gran Bretagna di mantenere il vantaggio contro il Canada, che si trova ora in svantaggio di un punto. La partita di curling maschile alle Olimpiadi si intensifica all’ottavo end, con i britannici che cercano di consolidare la loro posizione. La tensione cresce mentre i giocatori si preparano per il nono end, con ogni mossa che potrebbe cambiare le sorti dell’incontro. Gli appassionati attendono con ansia il prossimo tiro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO NONO END 21.14 Così è, Mouat si prende il punto. Canada-Gran Bretagna 5-6 dopo l’ottavo end 21.13 Scappa via la stone della Gran Bretagna nel tentativo di fare una doppia. Sembra esserci odore di un solo punto 21.11 C’è una muraglia di guardie, il Canada ha optato per una tattica molto congegnale. Mancano due tiri per i britannici 21.10 Il Canada lavora per impedire ai britannici di mettere a referto due punti 21.07 Tripla bocciata di Hardie che sbroglia la situazione intricata di stone 21.05 Guardia centrale per il Canada, la Gran Bretagna va invece di gioco laterale quando mancano quattro rilasci per parte in questo cruciale ottavo end. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Canada-Gran Bretagna 1-2, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: i britannici sorpassano nel secondo endIl Canada ha perso 1-2 contro la Gran Bretagna nel curling maschile alle Olimpiadi, a causa di un errore nel secondo end.
LIVE Italia-Gran Bretagna 5-4, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata dai britannici nel quinto endDurante la partita di curling alle Olimpiadi, i britannici hanno rubato una mano decisiva nel quinto end, portando il punteggio a 5-4 per l’Italia e complicando il cammino degli azzurri verso la vittoria.
Argomenti discussi: LIVE Canada-Gran Bretagna, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: finale per l’oro vibrante!; Il Team Schwaller sfiderà la Gran Bretagna in semifinale; Pattinaggio figura donne, Lara Naki Gutman 15^; Milano Cortina 2026, il programma di venerdì 13 febbraio e gli azzurri in gara. Dove vederli in tv.
LIVE Canada-Gran Bretagna, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: in palio la medaglia d’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Gran Bretagna, incontro valido per le Finali ... oasport.it
LIVE Italia-Gran Bretagna 4-7, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre chiudono con la settima sconfittaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10: Si chiude qui il nostro live, grazie per averci seguito e buona serata! 17.08: Italia e Gran Bretagna ... oasport.it
Usa-Canada, gran finale dell’hockey a Milano aspettando l’arrivo di Trump x.com
La nazionale femminile battuta anche dalla Gran Bretagna, dopo aver messo paura ieri sera al Canada, con il mancato superamento del round robin che era già certezza ormai da varie partite. Per l'Italia del curling resta la gioia del bronzo nel doppio misto. - facebook.com facebook