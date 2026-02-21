LIVE Canada-Gran Bretagna 5-5 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | equilibrio dopo il settimo end
Il punteggio tra Canada e Gran Bretagna raggiunge 5-5 dopo sette end, a causa di una serie di giocate aggressive da entrambe le squadre. Hardie tenta una tripla bocciata per risolvere una situazione complicata con le pietre in campo, ma fallisce. La partita si mantiene intensa e aperta, con entrambe le formazioni che cercano di guadagnare il vantaggio. Le squadre si preparano per gli ultimi end, mantenendo alta la tensione.
21.07 Tripla bocciata di Hardie che sbroglia la situazione intricata di stone 21.05 Guardia centrale per il Canada, la Gran Bretagna va invece di gioco laterale quando mancano quattro rilasci per parte in questo cruciale ottavo end. 21.03 Classico gioco di guardie ed una stone canadese a punto in queste prime battute di ottavo end 21.02 Sarà una mano quasi determinante, il martello è della Gran Bretagna INIZIO OTTAVO END 20.56 Colpo da maestro per Mouat che effettua un rilascio di altissimo profilo, il Canada si può prendere solo un punto! Dopo 7 end Canada-Gran Bretagna
