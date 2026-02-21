LIVE Canada-Gran Bretagna 3-2 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | i nordamericani tornano in vantaggio nel terzo end
Durante la partita tra Canada e Gran Bretagna, Hardie commette un errore che permette al team canadese di ottenere punti nel terzo end. La squadra nordamericana sfrutta al massimo questa occasione e si riporta in vantaggio. La tensione si mantiene alta mentre i giocatori cercano di controllare il gioco. La sfida continua con entrambe le squadre che tentano di migliorare la loro posizione. La partita prosegue con intensità, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.
19.59 Errore per Hardie, sta funzionando il gioco a ragnatela del Canada 19.56 Gioco di guardie per i canadesi che cercano di ingolfare il gioco dei britannici 19.55 Il Canada entra nel centro, la Gran Bretagna non prende l'altra stone gialla. 19.53 Copione che si ripete con il classico gioco di guardie. Canada presidia il centro, la Gran Bretagna ci prova a destra. INIZIO QUARTO END 19.51 Non sbaglia Jacobs, che segna due punti e ritorna in vantaggio. Canda-Gran Bretagna 3-2 dopo tre end 19.50 Tiene botta il Canada che adesso può fare due punti, ritornando in vantaggio
