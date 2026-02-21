LIVE Canada-Gran Bretagna 1-2 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | i britannici sorpassano nel secondo end

Il Canada ha perso 1-2 contro la Gran Bretagna nel curling maschile alle Olimpiadi, a causa di un errore nel secondo end. I britannici hanno sfruttato al meglio le opportunità sul ghiaccio, sorpassando gli avversari nel punteggio. L’azione si concentra su una strategia di blocco del gioco canadese, che ha permesso ai britannici di prendere il controllo del match. I giocatori continuano a lottare per la vittoria, mentre il punteggio rimane in equilibrio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.39 Lemmie alza le barricate e rafforza la guardia, i nordamericani dal canto loro rilasciano una pietra volutamente molto corta. 19.38 Penetrano al centro i britannici, i canadesi provano il draw in risposta 19.37 Guardia centrale per la Gran Bretagna, Il Canada risponde piazzandone un'altra alla sinistra INIZIO TERZO END 19.35 Arrivano i due punti per la Gran Bretagna, che sta giocando meglio. Dopo due mani Canada-Gran Bretagna 1-2 19.35 Libera una stone il Canada, ora Mouat può tranquillamente fare un doppio punto, la casa è libera 19.34 Angolo preciso per la stone della Gran Bretagna, il Canada potrebbe bocciare per togliere almeno un punto 19.