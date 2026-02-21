LIVE Brescia-Olimpia Milano 72-76 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | 9 punti in fila di Armoni Brooks per il sorpasso milanese dopo 30?

Armoni Brooks ha segnato nove punti consecutivi, determinando il sorpasso dell’Olimpia Milano contro Brescia. La sua serie di canestri ha rotto l’equilibrio a circa 30 minuti di gioco, portando i lombardi avanti di sette punti. Brescia ha chiesto un time-out per fermare l’inerzia, ma Brooks ha continuato a colpire con una serie di triple decisive. La partita si mantiene aperta e intensa fino alla fine.

