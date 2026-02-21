LIVE Brescia-Olimpia Milano 72-76 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | 9 punti in fila di Armoni Brooks per il sorpasso milanese dopo 30?

Da oasport.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Armoni Brooks ha segnato nove punti consecutivi, determinando il sorpasso dell’Olimpia Milano contro Brescia. La sua serie di canestri ha rotto l’equilibrio a circa 30 minuti di gioco, portando i lombardi avanti di sette punti. Brescia ha chiesto un time-out per fermare l’inerzia, ma Brooks ha continuato a colpire con una serie di triple decisive. La partita si mantiene aperta e intensa fino alla fine.

live brescia olimpia milano 72 76 coppa italia basket 2026 in diretta 9 punti in fila di armoni brooks per il sorpasso milanese dopo 30
© Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano 72-76, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: 9 punti in fila di Armoni Brooks per il sorpasso milanese dopo 30?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76-83 BROOKS INARRESTABILE! ALTRA BOMBA, +7 OLIMPIA E TIME-OUT BRESCIA. 76-80 Armoni Brooks ‘veleggia’ in aria e risponde subito per il +4 Milano. 76-78 Ancora 22 di Massinburg a cronometro fermo. 74-78 Penetrazione di Marko Guduric che sale a quota 13 punti. 74-76 22 di CJ Massinburg ai liberi per rosicchiare subito due punti. Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l’Olimpia Milano mette la freccia (72-76) sulla Germani Brescia! 72-76 BROOKS CON LA TRIPLA SULLA SIRENA! 9 PUNTI PER LUI, IN UN AMEN. Stoppata di LeDay su Burnell! 72-73 Cournooh si fa perdonare l’errore difensivo precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 58-49, Serie A basket 2026 in DIRETTA: 21 punti di Armoni Brooks, fuga milanese nel terzo quartoSegui in tempo reale l'incontro tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, con Milano avanti 58-49 al termine del terzo quarto.

LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 21-11, Serie A basket 2026 in DIRETTA: 8 punti di Armoni Brooks, meneghini a +10 alla prima sirenaSegui in tempo reale l'incontro di Serie A basket 2026 tra Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pallacanestro Brescia – Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | LBA Frecciarossa Final Eight; LIVE Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: prima semifinale; Brescia-Olimpia Milano di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e streaming; Brescia-Olimpia Milano oggi, Coppa Italia basket 2026: orario, tv, programma, streaming.

live brescia olimpia milanoGermani Brescia vs Olimpia Milano, diretta 1Q 13-7 3'1Q: Questi di due quintetti di partenza,  Olimpia Milano: Ellis, Bolmaro, Shields LeDay, Nebo. Germani Brescia con: Bilan Massimburdg Della Valle Ndour e Rivers. Subito Ndour e Della ... pianetabasket.com

Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18Leggi su Sky Sport l'articolo Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18 ... sport.sky.it