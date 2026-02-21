LIVE Brescia-Olimpia Milano 52-49 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | la Germani rimane avanti di tre lunghezze dopo 20?

Brescia ha mantenuto il vantaggio di tre punti contro Milano nel primo tempo della partita di Coppa Italia basket 2026, grazie a un canestro decisivo negli ultimi secondi. La Germani ha approfittato di alcune palle perse degli avversari e ha sfruttato al massimo i contropiedi. La squadra locale ha mostrato un buon ritmo offensivo e una difesa compatta, che ha tenuto sotto pressione gli ospiti. La partita continua con molte emozioni da seguire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche l secondo quarto: all’intervallo lungo la Germani Brescia rimane avanti 52-49 sull’Olimpia Milano. 52-49 Burnell va fin in fondo. 50-49 Ricezione perfetta e appoggio di Bilan: la Germani mette ancora la freccia. 48-49 LEDAY! LA TRIPLA DEL CONTRO-SORPASSO MILANO. 48-46 22 a cronometro fermo di Ndour per riportare Brescia davanti. 46-46 Miro Bilan lascia un libero sul ferro: pareggio. 45-46 12 ai liberi per LeDay: sorpasso Milano con circa tre minuti da giocare nel quarto. Canestro di LeDay non valido, ma il texano si è comunque guadagnato due tiri liberi in quanto gli arbitri si sono consultati e hanno cambiato la chiamata. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Brescia-Olimpia Milano 34-26, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: 12 punti di Della Valle, Germani a +8 dopo 10?Della Valle ha segnato 12 punti, contribuendo alla vittoria della Germani Brescia contro l’Olimpia Milano, che si trova ora a +8 dopo 10 minuti.

LIVE Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: prima semifinaleBrescia e Olimpia Milano si affrontano in una semifinale di Coppa Italia basket 2026, dopo aver superato le fasi eliminatorie con vittorie convincenti.

