LIVE Brescia-Olimpia Milano 34-26 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | 12 punti di Della Valle Germani a +8 dopo 10?

Della Valle ha segnato 12 punti, contribuendo alla vittoria della Germani Brescia contro l’Olimpia Milano, che si trova ora a +8 dopo 10 minuti. La partita, valida per la Coppa Italia di basket 2026, mostra un inizio deciso dei padroni di casa, che hanno preso il comando fin dai primi minuti. La squadra di Brescia ha mostrato intensità e precisione, mantenendo il vantaggio alla fine del primo quarto. La sfida continua con molte aspettative.

© Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano 34-26, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: 12 punti di Della Valle, Germani a +8 dopo 10?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il primo quarto sul punteggio di 34-26 in favore della Germani Brescia sull’Olimpia Milano. 34-26 Sottomano di Massinburg sulla sirena. 32-26 22 ai liberi di Armoni Brooks. 32-24 Rimbalzo in attacco e virata di Ndour. 30-24 22 a cronometro fermo di ‘Pippo’ Ricci per il -6 Milano. 30-22 Burnell recupera il pallone e lo deposita in fondo alla retina con meno di un minuto alla prima sirena. 28-22 Quinn Ellis con l’appoggio in contro-tempo. 28-20 22 per Della Valle ai liberi per salire a quota 12 punti. 26-20 Armoni Brooks alza la parabola per il suo primo canestro. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: prima semifinaleBrescia e Olimpia Milano si affrontano in una semifinale di Coppa Italia basket 2026, dopo aver superato le fasi eliminatorie con vittorie convincenti. LIVE Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: inizia la prima semifinale all’Inalpi Arena di TorinoLa sconfitta della squadra locale, causata da una difesa debole, ha portato a una rapida rimonta degli avversari. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Brescia-Olimpia Milano oggi, Coppa Italia basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Brescia-Olimpia Milano di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e streaming; Pallacanestro Brescia – Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | LBA Frecciarossa Final Eight; LIVE Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: prima semifinale. Germani Brescia vs Olimpia Milano, diretta 1Q 13-7 3'1Q: Questi di due quintetti di partenza, Olimpia Milano: Ellis, Bolmaro, Shields LeDay, Nebo. Germani Brescia con: Bilan Massimburdg Della Valle Ndour e Rivers. Subito Ndour e Della ... pianetabasket.com Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18Leggi su Sky Sport l'articolo Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18 ... sport.sky.it Palla a due alle 18 alla Inalpi Arena di Torino: la Pallacanestro Brescia deve fare a meno di Ivanovic, l’Olimpia è senza Booker - facebook.com facebook I tre appuntamenti da non perdere Le partite di sabato 21 febbraio 2026: alle ore 13.30 la finale della Next Gen Cup 2026: Olimpia Milano – Virtus Bologna alle ore 18 la prima semifinale delle F8 2026: Germani Brescia – Olimpia Milano alle ore 2 x.com