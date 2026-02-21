LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | manca poco alla seconda manche Baumgartner rincorre il podio
Bob a 4 in corso alle Olimpiadi 2026: Baumgartner cerca di conquistare un posto sul podio. La gara si sta avvicinando alla seconda manche, con gli atleti pronti a scendere in pista. Edelman sarà il primo a partire, seguito da Heinrich e Brown, che chiuderanno la sessione. La tensione cresce tra gli spettatori mentre gli atleti si preparano per la prossima discesa. La competizione continua con grande attesa tra gli appassionati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Il primo a scendere in pista sarà Edelman, mentre gli ultimi due saranno Heinrich e Brown. 11.48 Mancano dieci minuti all’inizio della seconda manche, che inizierà alle 11.57. 11.01 La seconda manche, e ultima di giornata, inizierà alle 11.57. La cronaca testuale, quindi, riprenderà alle 11.47, a dopo! 10.58 Finisce qui la prima manche, con Lochner già in testa con la voglia di restarci fino alla fine, seguito dal solito Friedrich e dal britannico Hall. Quarto la sorpresa della run, lo svizzero Follador, con il terzo dei tedeschi, Ammour, che non ha rispettato le aspettative.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner a 0.16 dal podio, tra poco la seconda mancheBob a 4, alle Olimpiadi 2026, ha portato alla luce una gara combattuta e ricca di tensione.
