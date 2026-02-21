LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | manca poco alla seconda manche Baumgartner rincorre il podio

Bob a 4 in corso alle Olimpiadi 2026: Baumgartner cerca di conquistare un posto sul podio. La gara si sta avvicinando alla seconda manche, con gli atleti pronti a scendere in pista. Edelman sarà il primo a partire, seguito da Heinrich e Brown, che chiuderanno la sessione. La tensione cresce tra gli spettatori mentre gli atleti si preparano per la prossima discesa. La competizione continua con grande attesa tra gli appassionati.

© Oasport.it - LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: manca poco alla seconda manche, Baumgartner rincorre il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Il primo a scendere in pista sarà Edelman, mentre gli ultimi due saranno Heinrich e Brown. 11.48 Mancano dieci minuti all'inizio della seconda manche, che inizierà alle 11.57. 11.01 La seconda manche, e ultima di giornata, inizierà alle 11.57. La cronaca testuale, quindi, riprenderà alle 11.47, a dopo! 10.58 Finisce qui la prima manche, con Lochner già in testa con la voglia di restarci fino alla fine, seguito dal solito Friedrich e dal britannico Hall. Quarto la sorpresa della run, lo svizzero Follador, con il terzo dei tedeschi, Ammour, che non ha rispettato le aspettative.