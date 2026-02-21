LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la seconda manche attesa per Baumgartner

Bob a 4 ai Campionati del Mondo ha registrato un risultato di 1:50, causando grande attesa tra gli appassionati. La gara è entrata nella seconda manche e il pubblico guarda con attenzione alle performance di Baumgartner, considerato uno dei favoriti. La gara si svolge sulla pista di Lillehammer, famosa per le sue discese veloci e le condizioni meteo variabili. Tutti gli occhi sono puntati sui prossimi tempi che potrebbero cambiare gli equilibri della competizione.

© Oasport.it - LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche, attesa per Baumgartner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 55.27 il tempo dei nordamericani che con un totale di 1:50.45 vanno in testa con un vantaggio di 12 centesimi. 12.03 Buona partenza di Dearborn, il suo Canada ha 11 centesimi di vantaggio dalla Giamaica. 12.02 Un errore costringe l'equipaggio giamaicano a perdere terreno, diminuendo il loro vantaggio a soli 16 centesimi da Suk. 12.01 Pitter e la sua Giamaica hanno un vantaggio di 33 centesimi sulla Corea. 12.00 La Corea va in testa migliorando il tempo della prima manche e trovando la vetta per 43 centesimi. 11.59 Suk parte con un vantaggio di 15 centesimi.