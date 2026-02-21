LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la seconda manche attesa per Baumgartner
Bob a 4 ai Campionati del Mondo ha registrato un risultato di 1:50, causando grande attesa tra gli appassionati. La gara è entrata nella seconda manche e il pubblico guarda con attenzione alle performance di Baumgartner, considerato uno dei favoriti. La gara si svolge sulla pista di Lillehammer, famosa per le sue discese veloci e le condizioni meteo variabili. Tutti gli occhi sono puntati sui prossimi tempi che potrebbero cambiare gli equilibri della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 55.27 il tempo dei nordamericani che con un totale di 1:50.45 vanno in testa con un vantaggio di 12 centesimi. 12.03 Buona partenza di Dearborn, il suo Canada ha 11 centesimi di vantaggio dalla Giamaica. 12.02 Un errore costringe l’equipaggio giamaicano a perdere terreno, diminuendo il loro vantaggio a soli 16 centesimi da Suk. 12.01 Pitter e la sua Giamaica hanno un vantaggio di 33 centesimi sulla Corea. 12.00 La Corea va in testa migliorando il tempo della prima manche e trovando la vetta per 43 centesimi. 11.59 Suk parte con un vantaggio di 15 centesimi.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per BaumgartnerBob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con l’atleta sudcoreano Suk che non riesce a superare il compagno di squadra e si ferma al terzo posto provvisorio con un tempo di 56 secondi.
LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per BaumgartnerBob a 4, i test olimpici del 2026 sono iniziati con la terza manche.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le prove; LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner si mette dietro i tedeschi nella quarta prova; LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: termina la sessione dei test, la gara inizia domani alle 10.00; Patrick Baumgartner veloce anche nella terza prova del bob a 4. Tedeschi lontani.
LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner insegue un sognoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due batterie ... oasport.it
LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner si mette dietro i tedeschi nella quarta provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 La quinta prova del bob a 4 inizierà alle 10.00 di domani, con la sesta e ultima batteria che partirà poco ... oasport.it
Mattinata dedicata al bob e allo sci acrobatico alle Olimpiadi di Milano-Cortina - facebook.com facebook
Olimpiadi: oggi freestyle, bob e short track. Fontana e Lollobrigida ancora in pista ilsole24ore.com/art/olimpiadi-… x.com