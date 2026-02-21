LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | continua la seconda manche attesa per Baumgartner

Bob a 4 si svolge a soli 1500 metri da Milano, con la seconda manche in corso. La competizione ha attirato numerosi spettatori sulle tribune, mentre gli atleti si preparano per le ultime run. Tra loro, Baumgartner è pronto a sfidare i rivali, determinato a migliorare il punteggio. La tensione cresce mentre si aspetta il suo turno, con la gara che tiene tutti con il fiato sospeso. La sfida continua e i risultati si fanno sempre più incerti.

© Oasport.it - LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la seconda manche, attesa per Baumgartner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31 La Cina di Li parte con 6 centesimi di vantaggio rispetto a Wesselink che vuole scalare la classifica. 12.30 Kranz chiude con 37 centesimi e al terzo posto con un totale di 1:50.46. 12.28 Aspettiamo il tempo di Kranz, nel frattempo Mandlbauer è stato immobilizzato per un colpo al collo: l'austriaco è stato trasportato in ospedale, speriamo che la questione si risolvi il prima possibile. 12.27 Ecco Wesselink, l'olandese chiude al primo posto con un vantaggio di 36 centesimi. 12.23 Weeselink è in attesa di incominciare, ovviamente con tutta la calma del mondo visto che l'austriaco deve essere medicato e la pista deve essere sgomberata dal bob.