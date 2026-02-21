LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Baumgartner a 0.16 dal terzo posto dopo la prima manche

Bob a 4, ai Giochi invernali 2026, ha registrato un risultato importante per la gara maschile. Baumgartner si trova a soli 0,16 secondi dal terzo posto dopo la prima manche, dimostrando grande velocità sulla pista. Nel frattempo, Follador conquista il quarto posto con un ottimo tempo di 54 secondi. La competizione si fa sempre più avvincente, e gli atleti continuano a spingere al massimo per migliorare le loro prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.16 Follador si inserisce al quarto posto con un buonissimo 54.49. Ottimo tempo per la sua Svizzera, con Baumgartner che è sceso in settima posizione. 10.14 Vogt si mette davanti all’Italia per soli 2 centesimi e un ritardo dalla vetta di 0.62 secondi. La lotta per il podio si fa sempre più serrata con tantissimi equipaggi pronti a dire la loro. 10.13 Al primo intermedio la Svizzera di Vogt ha 19 centesimi da recuperare. 10.12 Quinto posto per Baumgartner che si mette alle spalle di Ammour, quarto, e a 16 centesimi da Hall, al momento terzo. La gara è ancora lunga e Patrick vuole lottare per il bronzo.🔗 Leggi su Oasport.it

Bob a 2 ai Giochi Olimpici 2026: Patrick Baumgartner parte come outsider, mentre i coreani Kim e Kim commettono troppi errori.

LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tra poco la prima manche, Patrick Baumgartner outsiderPatrick Baumgartner si prepara a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo aver conquistato il suo posto tra i partecipanti.

