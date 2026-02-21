LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Baumgartner a 0.16 dal podio tra poco la seconda manche

Bob a 4, alle Olimpiadi 2026, ha portato alla luce una gara combattuta e ricca di tensione. Baumgartner si sta giocando la possibilità di salire sul podio, con un distacco di soli 0,16 secondi dal terzo posto. La seconda manche, che chiuderà la giornata, partirà tra pochi minuti alle 11. Gli appassionati sono pronti a seguire ogni mossa degli atleti. La sfida si fa sempre più aperta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 La seconda manche, e ultima di giornata, inizierà alle 11.57. La cronaca testuale, quindi, riprenderà alle 11.47, a dopo! 10.58 Finisce qui la prima manche, con Lochner già in testa con la voglia di restarci fino alla fine, seguito dal solito Friedrich e dal britannico Hall. Quarto la sorpresa della run, lo svizzero Follador, con il terzo dei tedeschi, Ammour, che non ha rispettato le aspettative. Baumgartner è settimo dietro a Vogt sesto, ma a soli 16 centesimi di distanza dal podio sperato. 10.57 Quattordicesimo posto per gli USA di Del Duca che chiudono con 1.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tra poco la prima manche, Patrick Baumgartner outsiderPatrick Baumgartner si prepara a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo aver conquistato il suo posto tra i partecipanti. LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner a 0.16 dal terzo posto dopo la prima mancheBob a 4, ai Giochi invernali 2026, ha registrato un risultato importante per la gara maschile. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le prove; LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner si mette dietro i tedeschi nella quarta prova; LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: termina la sessione dei test, la gara inizia domani alle 10.00; Patrick Baumgartner veloce anche nella terza prova del bob a 4. Tedeschi lontani. LIVE Olimpiadi: Pellegrino influenzato, no alla 50 km. Bob a 4: azzurri settimi nella prima mancheu000b?T? (l?p_?woWu000e? {k)W?n??¾?=??u000e???M??s?u?\??i?A???u?u0015??9??z+???7???s?u000f?Cg??u001dF???z?`M>o??u001dF {?u001c0u000ev??M?M??u0019*??u0019?u0004oC??n?u001fz!u0015, ?z?????b????0??????f ... gazzetta.it LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le proveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Il bob a 4 tornerà domani alle 10.00 con la terza e quarta batteria di prova, vedremo se Baumgartner ... oasport.it Il penultimo giorno di gare alle Olimpiadi comincia con il bob a 4, e stamattina ci sono anche diverse gare di sci freestyle e la 50 km maschile di sci di fondo. Le notizie dai Giochi, man mano che arrivano sul liveblog: x.com Tanto sci, biathlon e un po' di bob per gli azzurri nel Day15! Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su discovery+ e @HBOMaxitalia - facebook.com facebook