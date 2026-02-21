LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | si parte alle 19.00 con la terza manche

Laura Nolte si trova in testa alla gara femminile di bob alle Olimpiadi 2026, grazie a una performance veloce e precisa. La tedesca ha conquistato il primo posto con un margine minimo e mantiene alta la sfida tra le concorrenti. La competizione, iniziata alle 19.00, continua a coinvolgere gli spettatori con i sorpassi e le sorprese in pista. Le atlete si preparano alla prossima manche, mentre il pubblico segue attentamente ogni movimento.

18.50 A metà della competizione la classifica provvisoria vede la tedesca Laura Nolte al comando con un vantaggio di 0.18 sulla connazionale Lisa Buckwitz e 0.23 sulla statunitense Kaillie Humphries. Più distanti, ma ancora in corsa per il podio, la teutonica Kim Kalicki a 0.43 e l'altra americana Kaysha Love a 0.62 dalla vetta. 18.47 Questa sera si assegnano le medaglie sulla pista "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, con lo svolgimento della terza e quarta manche del bob a 2 femminile dopo le due discese andate in scena nella giornata di ieri. 18.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta delle ultime due manche dell'evento di bob a 2 femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.