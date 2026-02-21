LIVE Bob a 2 femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | alle 21.05 l’inizio dell’ultima manche Andreutti insegue un buon piazzamento

Bob a 2 femminile alle Olimpiadi 2026, con l'ultimo turno che inizia alle 21.05, causa l'inseguimento di Andreutti per un buon risultato. La coppia slovacca ha migliorato di quasi tre decimi il tempo della manche precedente, chiudendo in 58 secondi. La gara prosegue con tensione mentre le atlete cercano di salire in classifica. Gli spettatori seguono con attenzione ogni corsa, aspettando le decisioni finali. La competizione si intensifica nelle ultime run.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.06 La coppia slovacca si migliora di quasi tre decimi rispetto alla manche precedente, chiudendo in 58.31. 21.03 Ci siamo, a breve la slovacca Cernanska aprirà la quarta manche. L’attesa ovviamente è tutta per gli ultimi cinque equipaggi, che si contenderanno le medaglie olimpiche. 21.00 Giada Andreutti, unica azzurra qualificata per l’ultima manche, occupa attualmente la 17ma piazza in classifica e avrà come obiettivo massimo la top15 finale. 20.56 Di seguito la startlist della quarta manche, che prevede l’inversione delle migliori venti classificate dopo tre discese: 1 CERNANSKA Viktoria (SVK) +3. 🔗 Leggi su Oasport.it

Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Nolte ad un passo dal titolo, Andreutti guadagna una posizione. Alle 21.05 l'ultima manche

Bob a 2 femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Armbruster in testa, Andreutti per la top 20! Alle 19.50 la seconda manche

