LIVE Berrettini-Buse 3-6 6-2 3-6 ATP Rio 2026 in DIRETTA | tra pioggia e interruzioni in semifinale ci va il peruviano

Matteo Berrettini ha perso il match contro Buse a causa delle continue interruzioni e della pioggia durante la semifinale dell’ATP di Rio 2026. Il tennista italiano ha vinto il secondo set, ma non è riuscito a mantenere il vantaggio nel terzo. La partita si è interrotta più volte, allungando i tempi e creando confusione. Alla fine, il peruviano ha conquistato il passaggio in finale, mentre il pubblico ha assistito a una giornata segnata dal maltempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04:05 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessun risultato dal mondo dello sport. Buona notte a tutti! 04:04 Il sudamericano ha vinto il 63% di punti con la seconda. Il numero 57 ATP il 43%. 04:03 Entrambi sono al 27% per quanto riguarda i punti vinti in risposta sulla prima di servizio. 04:02 Il romano ha vinto il 63% di punti al servizio. Il nativo di Lima il 69%. 04:00 Vediamo un po' di dati. 3 ace per Buse. 9 per l'azzurro. 6-3 2-6 6-3 Lungo il rovescio lungolinea del portacolori del bel paese. Il peruviano va in semifinale dopo 2 ore e 19 minuti di match tra pioggia e interruzioni.