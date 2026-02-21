LIVE Berrettini-Buse 3-6 6-2 3-5 ATP Rio 2026 in DIRETTA | il peruviano serve per il match

Matteo Berrettini sta giocando contro Buse all’ATP di Rio, e il match si sta svolgendo con grande intensità. Dopo aver perso il primo set, il tennista italiano ha risposto vincendo il secondo. Ora, sul punteggio di 3-5, Buse serve per chiudere il match, mentre Berrettini cerca di rimontare. La partita si sta decidendo negli ultimi scambi, mentre i tifosi seguono con apprensione ogni punto. La concentrazione di entrambi i giocatori è evidente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 2-6 6-3 Lungo il rovescio lungolinea del portacolori del bel paese. Il peruviano va in semifinale dopo 2 ore e 19 minuti di match tra pioggia e interruzioni. 40-0 In rete il diritto incrociato giocato in difesa del romano. Ci sono tre match point. 30-0 Servizio interno vincente di Buse. 15-0 Lungo il rovescio incrociato in back giocato in difesa dell’azzurro. 5-3 Volée di rovescio incrociata e vincente di Berrettini. A-40 Servizio interno vincente con la seconda del numero 57 ATP. 40-40 Servizio esterno vincente dell’italiano. 30-40 Larga la risposta di diritto lungolinea del sudamericano.🔗 Leggi su Oasport.it

