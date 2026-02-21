LIVE Berrettini-Buse 3-6 5-2 ATP Rio 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per aggiudicarsi il secondo parziale

Matteo Berrettini ha subito un break nel secondo set contro Buse durante il match di ATP Rio 2026, lasciando il punteggio a 3-6, 5-2. La partita si sta accendendo, con il tennista italiano che cerca di recuperare il gap. Buse, numero 57 del ranking ATP, sfrutta un servizio vincente per conquistare il punto decisivo. La sfida continua a essere molto combattuta, con entrambi pronti a spingere al massimo. La tensione si mantiene alta sul campo.

A-40 Lungo il rovescio incrociato di Buse. Set point. 40-40 Servizio esterno vincente del numero 57 ATP. 30-40 In rete il diritto lungolinea del classe '96. Palla break. 30-30 Lungo il rovescio lungolinea del romano. 30-15 Ace esterno dell'azzurro. 15-15 Largo il diritto incrociato di Berrettini. 15-0 Diritto incrociato e vincente giocato da metà campo dell'azzurro. 5-2 Ace esterno del peruviano. A-40 Servizio esterno vincente con la seconda di Buse. 40-40 In rete la risposta di diritto incrociato del numero 57 ATP. Seconda. 30-40 Diritto incrociato e vincente del classe '96.

