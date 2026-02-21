LIVE Berrettini-Buse 3-6 1-1 ATP Rio 2026 in DIRETTA | il primo set è del peruviano

Matteo Berrettini ha perso il primo set contro Buse nel match di ATP a Rio, che si sta giocando in diretta. Il peruviano ha conquistato il parziale 6-3 e ora il punteggio è 1-1 nel secondo set. Buse ha mostrato grande determinazione, vincendo alcuni punti chiave con servizi precisi. Il pubblico segue con attenzione questa sfida tra i due tennisti, che si sta rivelando molto combattuta. La partita continua con grande intensità.

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse, 3-6, 1-1, ATP Rio 2026 in DIRETTA: il primo set è del peruviano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Servizio interno vincente di Buse. 0-30 Lungo il rovescio incrociato del sudamericano. 0-15 Risposta di diritto lungolinea vincente del portacolori del bel paese. 1-1 Lungo il rovescio incrociato del nativo di Lima. 40-0 Servizio interno vincente di Berrettini. 30-0 Altro ace interno del romano. 15-0 Ace interno dell’azzurro. 1-0 Servizio interno vincente del numero 91 ATP. 40-0 Volée di rovescio lungolinea e vincente giocata corta di Buse. 30-0 Rovescio lungolinea vincente del classe 2004. 15-0 Smash lungolinea vincente del sudamericano. Servirà Buse in questo inizio di secondo set.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Berrettini-Buse, 3-6, 0-0, ATP Rio 2026 in DIRETTA: il primo set è del peruvianoMatteo Berrettini perde il primo set contro Buse al torneo ATP di Rio, con un punteggio di 3-6. LIVE Berrettini-Buse, 0-1, ATP Rio 2026 in DIRETTA: break in avvio del peruvianoMatteo Berrettini ha subito un break all'inizio del match contro Buse, durante l’ATP di Rio. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Berrettini-Buse, 3-5, ATP Rio 2026 in DIRETTA: break in avvio del peruviano; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp di Rio de Janeiro in tv e streaming; Tennis Tracker: tutte le notizie sul tennis in Diretta!; Sinner, Berrettini e non solo: il programma su Sky. LIVE Berrettini-Buse, ATP Rio 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane peruviano che ha sconfitto Fonseca!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale nella ... oasport.it Pronostico Matteo Berrettini-Ignacio Buse: le scommesse sui quarti di finale ATP Rio de Janeiro 2026 di TennisPronostico Berrettini-Buse 20 febbraio 2026. Analisi, quote, guida tv, statistiche e consigli per le scommesse di tennis, ATP Rio de Janeiro. betitaliaweb.it Quarti di finale definiti al Rio Open e il nostro Matteo è tra i migliori otto! Dopo la vittoria in rimonta contro Lajovic, Berrettini affronterà stasera il giovane peruviano Ignacio Buse per un posto in semifinale. L'incontro è in programma sul campo Guga Kuerten - facebook.com facebook Ignacio Buse, il talento peruviano con uno stadio di famiglia a Lima e uno zio chef superstar Dopo aver eliminato Fonseca a Rio, ora sfida Berrettini per un posto in semifinale. Chi è la nuova speranza del Perù #RioOpen #Tennis x.com