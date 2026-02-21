LIVE Alle 15 Juve-Como | Spalletti in emergenza Fabregas rilancia Douvikas
Alle 15, allo stadio di Torino, si gioca il match tra Juventus e Como, con Spalletti che deve fare i conti con alcune assenze importanti. La squadra di casa punta a consolidare la posizione in classifica e sfruttare il vantaggio di quattro punti sugli avversari. Fabregas rilancia Douvikas, sperando di trovare la chiave per sbloccare il risultato. I bianconeri cercano punti fondamentali per risalire in zona europea e mantenere alta la pressione.
(3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti. (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Baturina, Rodriguez, Douvikas. All. Fabregas. Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere la gara della 26ª giornata di Serie A tra Juventus e Como. Assistenti Giuseppe Perrotti e Christian Rossi, quarto uomo Ermanno Feliciani. Var sarà Aleandro Di Paolo, Avar Giacomo Camplone. La gara della 26ª giornata di Serie A tra Juventus e Como sarà trasmessa in esclusiva su Dazn (in streaming, su app e sito, e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento).🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Alle 15 Como-Torino, le ufficiali: Fabregas rilancia Douvikas, Baroni con Ngonge-AdamsAlle 15 si affrontano Como e Torino in un match ufficiale.
LIVE Alle 15 Como-Atalanta: Fabregas recupera Douvikas, per Palladino CDK-Zalewski dietro ScamaccaQuesta pomeriggio alle 15 si gioca la sfida tra Como e Atalanta.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie A, la presentazione della 25^ giornata: orari, arbitri e squalificati; Serie B, Monza-Juve Stabia LIVE 2-1: rimonta completata, Hernani e Petagna salvano Bianco; Papere, emozioni, un rosso inventato e Zielinski al 90': l'Inter batte una bella Juve, è a +8 sul Milan; Diretta Monza-Juve Stabia: dove vederla in tv e live streaming.
Juventus-Como oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioniJuventus-Como si gioca oggi alle 15:00 allo JStadium, con diretta esclusiva su DAZN in TV e in streaming. Spalletti probabilmente senza Bremer, Fabregas senza Paz. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it ... fanpage.it
Juventus-Como: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus-Como di Sabato 21 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net
Juve-Como, il retroscena su Kostic Poteva giocarla dall’altra parte - facebook.com facebook
La scelta su #David e il baby promosso da Thiago Motta: #Juve- #Como, i convocati x.com